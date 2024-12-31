中鋼投資台灣智慧電能公司爭議延燒 股價盤中跌破20元

繼興達海基可能熄燈後，中鋼（2002）投資台灣智慧電能公司一事也在中鋼內部引發爭議，多數人擔心將步中鋼興達海基後塵，再度踩雷造成嚴重損失。中鋼31日股價盤中再度破底，一度下探至19.55元，跌破20元，也是四年來低點。

經濟部主導成立泛官股售電公司「台灣智慧電能」，希望由該平台購買一定比率的3-1及3-2期風場綠電後，再以少量、短年期方式賣出，提供產業購買彈性。依經濟部規劃，泛官股售電平台希望有八至十個股東參與，預計明年初先邀民間企業入股，先建立成功商業模式後，泛官股再加入。

目前，中鋼已成立泛官股售電公司「台灣智慧電能」，登記資本額25億元，實收資本額1,000萬元。另據了解，台灣智慧電能也已開始與離岸風電3-1期業者洽談購售電契約（CPPA）。

不過，高雄市中鋼集團總工會擔心，經濟部主導中鋼成立售電平台「台灣智慧電能公司」，計畫統購25年、總價高達5500億元的綠電。但目前仍缺乏完整計劃，中鋼承擔售電平台風險，恐成第二個「大錢坑」。

中鋼工會理事長陳春生則表示，綠電是未來趨勢，中鋼參與投資台智電，不僅可以按持股比例取得部分需求的綠電，而且可以成本加上合理成數的價格取得，初期評估對中鋼的確有利。工會將嚴格把關，避免影響中鋼財務結構及承購的綠電量超出中鋼實際需求量。

陳春生說，中鋼先出資1,000萬元參與台灣智慧電能與籌設，目前有多家民間科技廠向經濟部表態加入投資的意願，未來中鋼的綠電需求約達2.9億度，規劃中鋼未來股權將稀釋至約15%以下，每年能掌握的綠電額度約1億度，僅掌握約需求三成的綠電量，仍有七成綠電缺尚待補足。