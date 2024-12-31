鴻海（2317）被外資狂賣壞了嗎？ R爸：8月5日跌到161元回頭看是絕佳機會

從12月開始，鴻海被法人狂賣了數萬張，股價也不斷下跌，看到脆上面一堆人哀嚎，紛紛停損出場...說也奇怪，所有研究報告都指出，2025年的EPS保守上看15元，為何股價會跌？

姑且不論外資跟投信打什麼主意，我們要先釐清，自己是打算「波段操作」還是「長期投資」。

如果只是想要短線進出，那技術線型對你而言就相當重要，因為那些壓力與支撐，也代表著大家的成本與心理價位。

我年初投入鴻海股票，是看好長期走勢，因此短線上的波動，反而是更佳的機會。

今年8月5日跌到161元，回頭看也是絕佳機會。

這次如果再回測這個價位，甚至更低，我會再多累積一些張數，抱個五年也沒問題。

雖然鴻海在每個領域都有敵手，像是廣達、緯創、比亞迪、立訊精密等...但身為全球第一大電子代工龍頭，擁有垂直整合的能力，與遍佈世界的工廠，我認為它仍然有數項護城河優勢，短期不容易被擊垮。

就等明年此時此刻，我們再來驗證看看。

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