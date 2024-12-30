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美股道指跌逾400點 72年來聖誕行情首度受挫

雷虎11月每股純益0.06元

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

美股無人機概念股勁揚，帶動台股相關族群起飛。無人機大廠雷虎科技（8033）因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（30）日公布自結11月稅前盈餘0.1億元，稅後純益約900萬元、年增800%，每股純益0.06元。

雷虎第3季合併營收2.82億元、年增21.0%，稅後淨損0.31億元，每股稅後虧損0.21元；累計前三季稅後純益0.41億元，較去年同期轉正，每股純益0.29元。雷虎稍早公告10月自結每股稅後純益0.05元，加計11月0.06元，累計前11月每股純益已達0.4元。

經濟部9月宣布成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，推動無人機產業的全球化發展，漢翔董事長胡開宏擔任聯盟主席，攜手雷虎科技、神耀科技、亞洲航空、中光電智能機器人、經緯航太、長榮航太、佳世達集團等企業籌組無人機國家隊。

雷虎科技表示，公司成功整合台灣無人機供應鏈，生產完全台灣製造（MIT）的無人機及零組件，這項成果不僅將提供國軍強化不對稱作戰能力，也為歐美盟邦提供可靠的國際技術支援。

每股純益 無人機 雷虎科技

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