燁輝、華新鋼價開平盤

新舊年即將交替之際鋼市清淡，鋼廠元月平盤應對。主力外銷單軋廠燁輝（2023）昨（30）日拍板2025年1月盤價，內、外銷平盤；不銹鋼大廠華新則全系列平盤；鋼筋大廠豐興廢鋼、鋼筋、型鋼也全面持平。

燁輝表示，美國新總統川普就職在即，保守民粹作風與相對不可預測的特性，勢將左右世界政經情勢。美國聯準會12月19日降息1碼 ，但2025年僅預期兩次降息，更預測通膨要至2027年方能回到2%，顯示通膨黏著，也增添來年全球景氣不確定性。

燁輝表示，全球市場面對戰爭持續、美中對抗開啟供應鏈重組，各國調整腳步，整體市場仍陰晴不定，世界鋼鐵協會（WSA）預測，2025年全球鋼鐵需求成長率僅 1.2%， 疊加時序已近農曆春節傳統產業淡季，各方更是對市場冷靜以對，燁輝認為需求保守下，應以平盤與下游共度時艱。

另外，華新昨日開出1月盤價，全系列維持平盤，華新表示，不銹鋼合金原料進入弱勢盤整，惟美國就業維持強勁，強勢美元使新台幣匯率續貶，雖有助下游業者出口，但產生鋼廠成本上漲壓力，為適度反映成本，並維持客戶接單競爭力，所以全系列維持平盤。

華新先前指出，不銹鋼事業第3季受到遇上歐洲暑修、台灣颱風災情影響鹽水場及大陸市場持續疲軟衝擊，獲利表現不佳，但預期第4季逐步復甦。

燁輝指出，鋼鐵供需方面，歐洲面臨車市逆風，然受惠於央行降息步調穩健與終端消費支出回暖，俄烏戰爭有望於明年結束，鋼需前景不看淡。川普以關稅為談判手段，將帶動境內製造業復甦，另企業減稅或將帶動投資增長，有利鋼市。