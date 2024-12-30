遠雄2025年購地 額度80億

遠雄（5522）昨（30）日公告，董事會決議授權董事長於六都及新竹地區進行個案開發總額度80億元。換言之，遠雄明年將持續購地，匡列額度80億元。

遠雄發言人謝清林表示，每一年公司都會有一定的額度來執行土地開發作業，針對明年的土地開發，目前以自有資金80億內可以做土地的開發或簽約，包括合建、都更等。

謝清林表示，儘管近期房市降溫，但為了長期的營運考量，開發腳步不會停下來，不論是購置土地、合建、都更等都會積極評估，每一年還是會穩定推案，打房僅是針對投資客，市場會愈來愈建商，對房市中長期樂觀看待。

遠雄積極全台布局，住宅、商辦皆有推案，今年共約七個新建案可完工交屋，總銷200億元以上，2025年更將有368億元新案可完工交屋，其中包括總銷百億元的北士科商辦案「遠雄商舟」、台北市住宅案約40億元、桃園市住宅案28億元、台中住宅案181億元及台南住宅案25億元。