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美股道指跌逾400點 72年來聖誕行情首度受挫

宅配通低溫物流 拚滿倉

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

宅配通（2642）昨（30）日舉行線上法說會，看好2024年5月啟動半自動多溫層物流廠房，今年有望滿租，再加上2025年持擴擴展低溫業務，營收、獲利有望重返成長軌道。

由於疫情結束導致零售市場成長趨緩，宅配事業受營收減少、經營成本增加影響，物流則因開始營運低溫倉庫，增加倉租、電費等營運成本，影響短期獲利，累計前三季稅後純益為2,831萬元，年減63%，每股純益為0.3元。

宅配通2024年5月啟動半自動多溫層物流廠房，初期還在招商，2024年5月啟動半自動多溫層物流廠房進入低溫冷凍、冷藏物流市場，發展低溫物流服務；林森倉面積合計1,459坪，規劃重型料架、義大利移動式料架共計5,200個儲位；2025年持擴擴展低溫業務，邁向滿倉努力。

低溫 營收

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