龍德軍艦訂單 2026年交付

龍德造船（6753）昨（30）日法說會，該公司指出，在手五艘沱江軍艦訂單，截至今年底，目前工程執行25%，預計明年、後年將完成75%，2026年底全數交付，訂單總額90億元，後續還有67.5億元將陸續認列。

該公司表示，隨著在手軍艦等訂單工程推進，今年前三季交出38.09億元的營收成績，前三季稅後純益為5.64億元元，相較去年同期的3.35億元，成長68.4%，每股純益為5.21 元。

就主要軍艦訂單來看，在手五艘沱江軍艦訂單，截至今年底，目前工程執行25%，預計明、後年將完成75%，2026年底全數交付。

據了解，該公司繼建造首批沱江級軍艦後，前年以30億元標價拿下海軍第二批三艘沱江級艦艦體建造案後；接續，去年又拿下國防部所編列的90億元第二階段五艘沱江級軍艦船體建造案。

展望未來業務方面，今年獲詢價業務機會共計52案，總金額為429億元；其中，屬於招標階段的有42案，總額約214億元；預算編列階段的有十案，總額約215億元，船舶種類以軍用艦艇最多，其次為公務船、工作船等。

該公司並指出，依據市場調查，國際市場軍用艦艇成長性高，年複合成長率12.6%，內部寄以高度期待；未來業務機會之一是海巡署規劃的「海域維權海巡艦艇建造計劃」，預估經費612億元。

據了解，這項計畫分為「海空一體、精銳海巡」及「充實基需，強固韌性」兩案，合計七大項目，其中主要的項目為「海域維權海巡艦艇建造計劃」，規劃建造兩艘8,000噸巡防艦、十艘2,000噸巡防艦及14艘300噸巡防艇、14艘100噸巡防艇，預估建造期程為2026年到2033年，要以八年時間建造四型共40艘艦艇。

此外，龍德造船並正積極投入無人船 （USV）自主系統研發，打造了一個15米的無人船，採用鋁合金的船殼，並配置兩台800匹的馬力作為測試跟展示。

同時，也打造了超大型的無人水下載具自主系統的研發，裝配有控制和動力、系統管道系統、感測系統，開拓新市場領域。