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美股道指跌逾400點 72年來聖誕行情首度受挫

大同處分資產挹注股利

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

大同（2371）昨（30）日表示，加速資產活化腳步，繼9月認列芙蓉大樓處分收益，弭平特別盈餘公積虧損後，北市精華地段大安復興南路不動產處分利益也趕在年底前全數入帳，為明年股利增添柴火。

大同指出，子公司大同資產與孫公司志生處分的大安復興南路不動產，位在北市蛋黃區捷運忠孝、復興站週邊，以約95.6億元出售給上市建商達麗、海悅國際與彥文資產管理顧問公司，預計大同集團處分利益約86.4億元，母公司大同可望有66.65億元利益入帳，依股本233.95億元估計，每股獲利貢獻2.84元。

大同受惠芙蓉大樓資產活化交易，加上本業核心事業電力事業群挹注，帶動今年前三季稅後純益年增超過二倍，每股純益3元，本季在復興南路不動產處分利益如期推進完成下，全年營運可望再創佳績。

根據大同公司章程，股利可每半年配發一次，隨著2024年獲利大幅成長，為符合集團最大利益，預期2025年將是大同24年來首次半年配息。展望本業，在取得美國電力設備巨擘認證、日本最大電力公司訂單及整合集團資源綜效激勵下，大同電力事業群將可持續有獲利表現。

大同

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