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宅配通法說會／看好半自動多溫層物流廠房 今年有望滿租

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

宅配通（2642）30日舉行線上法說會，在疫情結束後，網購等市場成長趨緩放緩，造成營收獲利下降。看好2024年5月啟動半自動多溫層物流廠房，今年有望滿租。

由於疫情結束導致零售市場成長趨緩，宅配事業受營收減少、經營成本增加影響，物流則因開始營運低溫倉庫，增加倉租、電費等營運成本，影響短期獲利，累計前三季稅後純益為2,831萬元，年減63%，每股稅後純益為0.3元。

宅配通加強物流配送，2024年5月啟動半自動多溫層物流廠房，初期還在招商，2024年5月啟動半自動多溫層物流廠房進入低溫冷凍、冷藏物流市場，發展低溫物流服務；林森倉面積合計1,459坪，規劃重型料架、義大利移動式料架共計5,200個儲位；2025年持續擴展低溫業務，邁向滿倉努力。

同時也要全面物流強化客製化能力，加速市場開發，首先，提升低溫業務開發， 調整低溫動線理貨，加速業務開發，改善倉儲理貨效能。第二，宅安品質認證，擴大宅安業務，宅安技能認證，提升工班專業技術，導入宅安約配APP，強化運營管理能力及配合客戶需求，客製越庫併件作業能力；第四倉租及運費調漲，改善獲利。

低溫 疫情

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