科妍明年營收、獲利挑戰新高 盤中股價漲逾9%

科妍（1786）受惠新產品「可麗媞」台灣市場銷售以及海外市場申請取證可望成為明年營收動能，加上防沾黏產品與關節腔注射劑明年展望亦樂觀，法人估，明年科妍營收可望突破10億元關卡，營收、獲利皆有望創下新高。

科妍在基本面支撐下，吸引買盤青睞，30日盤中股價來到105元，重返百元關卡，漲幅逾9%，創一個半月來新高價。法人表示，科妍產品品質媲美國際大廠且具有價格優勢，加上公司強化自有通路的銷售掌控力，以及國際市場市占率仍具極大成長潛力，隨著更多地區市場取得銷售許可，未來成長空間備受期待。

市場看好，科妍明年成長動能來自三大方向，第一，防沾黏產品將於2024年下半年至2025年上半年陸續取得海外市場許可，並展開銷售，科妍產品主打三大優勢，包括生物相容性高、操作方便迅速、黏附性高，推向海外市場具備競爭力。第二，科妍瞄準老年照護需求，關節腔注射劑在歐洲、中東與東南亞的市場布局穩步推進；第三，新產品「可麗媞」的自體膠原蛋白增生劑，在台灣市場的成功銷售基礎上，加速海外市場取證進度，持續挹注營收成長。

即便科妍亦面臨中國市場復甦進程仍不明朗，以及部分歐洲市場因地緣政治風險存在不確定性，但隨著防沾黏產品與「可麗媞」產品銷售提升，以及科妍加快國際化腳步，科剖腹產與外科手術玻達癒防沾黏產品預計在明年第1季起將攻南美洲市場，皆提供營運成長動能。