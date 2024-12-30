快訊

2025有6大連假！過年狂放9天 自放「5個9連休」請假攻略圖表必看

赴泰慶祝80大壽返國搭上濟州航空死亡航班 南韓一家9口全罹難

半導體風雲／因應川普2.0 台積電高階人事做了哪些調整

科妍明年營收、獲利挑戰新高 盤中股價漲逾9%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

科妍（1786）受惠新產品「可麗媞」台灣市場銷售以及海外市場申請取證可望成為明年營收動能，加上防沾黏產品與關節腔注射劑明年展望亦樂觀，法人估，明年科妍營收可望突破10億元關卡，營收、獲利皆有望創下新高。

科妍在基本面支撐下，吸引買盤青睞，30日盤中股價來到105元，重返百元關卡，漲幅逾9%，創一個半月來新高價。法人表示，科妍產品品質媲美國際大廠且具有價格優勢，加上公司強化自有通路的銷售掌控力，以及國際市場市占率仍具極大成長潛力，隨著更多地區市場取得銷售許可，未來成長空間備受期待。

市場看好，科妍明年成長動能來自三大方向，第一，防沾黏產品將於2024年下半年至2025年上半年陸續取得海外市場許可，並展開銷售，科妍產品主打三大優勢，包括生物相容性高、操作方便迅速、黏附性高，推向海外市場具備競爭力。第二，科妍瞄準老年照護需求，關節腔注射劑在歐洲、中東與東南亞的市場布局穩步推進；第三，新產品「可麗媞」的自體膠原蛋白增生劑，在台灣市場的成功銷售基礎上，加速海外市場取證進度，持續挹注營收成長。

即便科妍亦面臨中國市場復甦進程仍不明朗，以及部分歐洲市場因地緣政治風險存在不確定性，但隨著防沾黏產品與「可麗媞」產品銷售提升，以及科妍加快國際化腳步，科剖腹產與外科手術玻達癒防沾黏產品預計在明年第1季起將攻南美洲市場，皆提供營運成長動能。

延伸閱讀

生產前4小時才知自己懷孕！醫曾勸減肥 陸女高血壓住院突當媽

2024市售7款維他命C 推薦！維他命C功效、挑選原則一次看

中華隊P12奪冠 台酒：自有通路啤酒全系列第二件5折

李佳穎產後半個月突崩潰 淚揭「悲劇正上演」：不敢想像明天

相關新聞

線纜廠 喜迎台電大單

台電強韌電網計畫拚提前四年完工，第4季釋出訂單爆量，合計逾300億元，線纜廠包括合機（1618）、大山及宏泰皆拿15億~...

大摩看人形機器人 點名所羅門、羅昇等6台廠有望受惠

多家大廠積極投入人形機器人研究，台廠也有望跟上此波潮流，大摩表示，輝達已聯絡多家台灣零組件廠商，其中包括和大（1536）...

星宇 斥資5億建新總部

星宇航空（2646）昨（27）日董事會通過桃園航空城新總部發包給德昌營造興建，預計斥資5.05億元，發包的部分預計於20...

冠德台中獵地 投入13億

冠德建設（2520）昨（27）日公告，斥資約13.54億元買台中市北屯區環中段土地，土地面積約1,942.49坪，換算每...

士紙跨足觀光飯店 邁步

士紙（1903）昨（27）日召開法說會，總經理闕啟文說明五大資產活化進度。他表示，五號倉庫旅館都更開發案預計於2026年...

合富、晉弘 合攻醫療大餅

合富-KY（4745）與晉弘（6796）昨（27）日宣布共同簽訂策略合作意向書（MOU），透過商業策略合作，結合合富在醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。