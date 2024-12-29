線纜廠 喜迎台電大單

台電強韌電網計畫拚提前四年完工，第4季釋出訂單爆量，合計逾300億元，線纜廠包括合機（1618）、大山及宏泰皆拿15億~30億元不等的訂單量。

法人指出，近年台電大量釋單對主要業務以電線電纜為主中小型廠商受惠最大，營運動能轉趨更強。

台電第4季釋出兩筆，合計逾300億元的161kV線纜大單，線纜廠商全面雨露均霑，線纜業者指出，近期台電訂單以25KV及161KV線纜為主，隨著台電強韌電網計畫釋出更多標案，預期未來訂單量可望年年成長，增添營運柴火。

值得注意的是，目前以線纜業務為主的中小型線纜廠，下一步的戰場將往特高壓的345kV線纜擴大，主要是在AI科技發展下，未來用電量愈來愈大，加上台電強韌電網計畫也會帶來大量高壓線纜需求，而345kV線纜又是毛利相對較佳的產品。

中小型的上市、上櫃的線纜廠中，以合機來看，早期就已經取得特高壓345kV線纜認證，每次台電釋出相關訂單，就可以看見合機的身影，此外，宏泰也宣布，為了爭取線纜商機，將跨入345KV超高壓線纜市場，預計最快2025年可向台電申請認證。

法人指出，台電強韌電網計畫、公共建設、科技業擴廠等推升線纜需求，但以中小型的線纜業者受惠最大，合機、大山前三季獲利不僅繳出創新高的好成績，更賺贏去年全年。

合機指出，在台電強韌電網計畫帶動下，交連電纜、接續工程安裝等需求強勁，而超高壓電纜的出貨有助於提高毛利表現，未來也會持續積極爭取台電商機。

另，除了國內訂單外，中長期著眼於拓展國際市場，進而提升外銷營收占比，目前以歐美為主要的銷售市場，產品為CPR認證網路線、UL認證網路線等，日本、中東及中國大陸亦有布局，其中日本地區開發已有所斬獲。