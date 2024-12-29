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大摩看人形機器人 點名所羅門、羅昇等6台廠有望受惠

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
人形機器人情境示意圖。圖／Ingimage
人形機器人情境示意圖。圖／Ingimage

多家大廠積極投入人形機器人研究，台廠也有望跟上此波潮流，大摩表示，輝達已聯絡多家台灣零組件廠商，其中包括和大（1536）、盟立（2464）、羅昇（8374）、上銀（2049）、直得（1597）、所羅門（2359）等，探討建立人形機器人供應鏈的可能性。

大摩指出，過去的一年，多家傳統機器人公司和工業零件供應商，尤其是中國的機器人公司和工業零件供應商，已經投資新產能。同時，也展示日益複雜的硬體設計，雖然人形機器人仍處於早期階段。即使是特斯拉的Optimus，也僅限於在相對簡單的使用案例中。

不過大摩表示，確實看到人形機器人的進展跡象，包括有大量資金支持的新的具體化人工智能初創公司、新的合作夥伴關係以及主要AI公司。另外，中國積極投入研究，並且可以看到更多政府支持的基金增加的支持．

其中特斯拉、比亞迪為其相關研究團隊招聘成員，並且根據數據顯示，人形機器人在中國的融資額在11月創下年度新高，顯示人形幾器人將成為未來主流應用。

2359所羅門 上銀 和大 大摩 機器人 盟立

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