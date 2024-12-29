金融併購熱炒外資追捧 今年來敲進富邦、國泰等

外資2024年以來累計賣超台股逾6,700億元，但對指標型金控買多於賣，包括金控雙雄富邦金（2881）、國泰金（2882），以及凱基金（2883）、元大金（2885）等今年來獲利高成長個股，專家預期，近來金融併購話題再起有利評價，以及面對「川普2.0」金融業相對較不受衝擊，外資買超顯示對其前景看好。

金融業操盤人分析，今年來先有台新、新光的金金併炒熱市場，日前又有永豐金併購京城銀，以後者股價淨值比1.1倍成交，對有意出售的金融機構，或是因競爭排名改變而增加併購意願的金控，可望產生激勵作用。金控2024年獲利可望刷新紀錄，有利明年股利配發，有利金融行情。

外資今年買超幾檔指標大型金控股，除具有被併題材的新光金，外資今年累計大買225.9萬張外，大買國泰金65萬張，以國泰金年線約在57.7元附近概算，約砸了375億元買國泰金。

其次買超凱基金達56萬張，買超富邦金約34.8萬張。以富邦金股價概估，外資買超金額也有近280億元，相當於外資今年來對金控雙雄合計大買超過600億元，對照其賣超台股，外資對金控雙雄的青睞不言可喻。

台新投顧副總經理黃文清指出，今年來外資大賣台股，凸顯在美國降息下，外資資金回流台股力道不如預期，對台股包括科技股、各產業大型權值股著墨力道均不顯著，甚至站在賣方。

相較之下，金融族群具有基本面成長性、相對低位階、明年股息殖利率等題材，今年再起的金融併購熱潮，對金融股評價與投資信心有正面幫助，應是外資買超關鍵。

投信發行台股ETF 2024年大爆發，尤其高股息概念ETF更是推升金控股股價主力，統計2024年以來投信法人對金控股呈現全面買超，預期高息ETF對金控股布局可望持續。

2024年來投信最愛首推中信金，累計買超達127.5萬張，投信買超超過40萬張的金控股，還有華南金、凱基金、國票金；對玉山金、兆豐金、台新金、永豐金、第一金等都逾20萬張。