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愛之味燕麥奶進軍海外

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

愛之味（1217）昨（27）日舉行法說會，說明新年度計畫，該公司的燕麥奶粉計畫進軍海外市場，希望未來能以燕麥奶、燕麥奶粉搶攻牛奶、奶粉市場；隨著新市場的開拓，對於2025年營運展望很有信心。

愛之味董事長陳冠翰表示，燕麥奶、功能茶、甜罐點心、植物奶、中式即飲茶、素食罐頭等產品市占都位居第一，今年前三季稅後純益為3.09億元，年增率43%，每股稅後純益（EPS）0.62元；今年業外比去年好，用權益法認列，不過，本業的表現也穩健成長，今年前11月累計營收47.84億元，年增4.3%。

陳冠翰分析，無論時代如何變遷，市場潮流與消費需求如何變化，產品價值還是以健康為主軸，貼近市場需求來研發新品，以機能、便利等全方位考量，文化美食的部分，筒仔碗粿、筒仔米糕、寒天嫩仙草及五穀開運八寶粥。

其中，健康飲品則是強人多樣多功能需求，像燕麥功能飲品、分解茶日式綠茶、多纖維茶飲；2025年上半年愛之味將會推出純濃燕麥奶粉，全力搶攻台灣沖泡市場50億元商機。

此外，愛之味目前仍以台灣市場為主，不過也有評估進軍海外市場，未來純濃燕麥奶粉，將是進軍海外市場的利器。

陳冠翰進一步分析，針對2025年營運將持續優化，在產品上，健康飲品方面，包含運動飲品、能量飲品、功能茶飲、植物飲品、沖泡粉等，將聚焦綠色、健康、機能商品，擴大植物基系列即飲品 、開發預防醫學保健飲品以及持續功能茶飲創新投資。

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