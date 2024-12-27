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士紙跨足觀光飯店 邁步

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

士紙（1903）昨（27）日召開法說會，總經理闕啟文說明五大資產活化進度。他表示，五號倉庫旅館都更開發案預計於2026年試營運，緊接著福德路18號開發案預計新建的旅館大樓也可望在2026年第3季拿到使用執照、2027年投入營運，未來將搶攻觀光飯店市場商機。

隨著兩間新旅館陸續開幕，未來都希望能成為國際化的飯店，兼具商務與觀光飯店功能，加上目前營運中的珮柏旅館，將有利士紙轉型為觀光旅館業。

闕啟文表示，五號倉庫旅館都更開發案目前工程進度為結構體完成，預計明年第3季取得使用執照後申請室內裝修作業，並計畫在2026年試營運。由於是規劃為地上12樓、地下三層樓的旅館大樓，該飯店量體將大過珮柏旅館，至於未來是要以自有品牌或是引進國際品牌經營，公司仍在多方評估中，但看好周圍有北士科、士林夜市、陽明山等商務以及觀光資源，可望同時吸納商務客與觀光客。

另外，士紙福德路18號開發案今年進行結構體工程，預計在2026年第3季取得使用執照。該案同樣規劃為旅館大樓，將建地上十層地下三層，並可望在2027年投入營運，為旗下第三家旅館。

在住宅方面，士紙在光華二小段兩筆土地已與林地完成合建契約，預計今年底前完成建照變更作業，明年第1季完成營建工程發包，並在第2季施工。

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