士紙法說會／2026、2027飯店陸續開幕 擬轉型觀光飯店產業

士紙（1903）總經理闕啟文27日說明旗下五大資產活化進度，他表示，五號倉庫旅館都更開發案預計於2026年試營運，緊接著福德路18號開發案預計新建的旅館大樓也可望在2026年第3季拿到使用執照、2027年投入營運，兩間新旅館希望能成為國際化的飯店，兼具商務與觀光飯店功能，加上目前營運中的珮柏旅館，將有利士紙轉型為觀光旅館業。

士紙召開法說會，闕啟文表示，五號倉庫旅館都更開發案目前工程進度為結構體完成，預計明年第3季取得使用執照後申請室內裝修作業，並計畫在2026年試營運。由於是規劃為地上12樓、地下三層樓的旅館大樓，該飯店量體將大過珮柏旅館，至於未來是要以自有品牌或是引進國際品牌經營，公司仍在多方評估中，但看好周圍有北士科、士林夜市、陽明山等商務以及觀光資源，可望同時吸納商務客與觀光客。

另外，福德路18號開發案今年持續進行結構體工程，預計將在2026年第3季取得使用執照。該案同樣規劃為旅館大樓，將建地上十層地下三層，並可望在2027年投入營運，為旗下第三家旅館。

在住宅方面，士紙在光華二小段兩筆土地已與林地完成合建契約，預計今年底前完成建照變更作業，明年第1季完成營建工程發包，並在第2季施工。公司亦有意在明年啟動預售，目前周遭新成屋每坪單價已超過80萬，北士科附近的新建案每坪更已超過百萬。

另外，大同區大同段二小段901地號參與年豐建設合建案，該案已完銷，並將在明年第3季完工交屋，屆時將挹注營收貢獻。

至於最受矚目的士林紙廠開發案，今年第3季已通過台北市歷史建築修復及再利用計畫，將朝整體開發能提高投資效益、地區共榮和塑造都市環境等目標邁進。