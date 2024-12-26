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台驊新董座 張立秋出任

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

台驊國際（2636）於昨（26）日召開股東臨時會，董事會全面改選，會後董事會還推選張立秋為新任董事長。台驊國際前董事長顏益財將以「創辦人」身分及對於海運物流業的了解協助長遠發展規劃。

台驊昨天股東臨時會，完成董事改選，並通過解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制等重要議案，共選出六席董事及三席獨立董事。台驊表示，新董事會團隊上路，將以提升經營效率、強化治理績效及創造股東價值為核心目標，推動多元化經營模式，實現穩健成長與永續發展。

新任董事會成員包括，張立秋（益爵投資股份有限公司代表人）、黃偉祥（大聯大控股股份有限公司代表人），劉彩轉（長捷國際開發股份有限公司代表人），賴文豪、魏標昌（益緯投資股份有限公司代表人）謝齡誼（菖隆投資股份有限公司代表人）。同時選任三位獨立獨事，陳錦旋、林志雄及廖勝利。

台驊 股東臨時會

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