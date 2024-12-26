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宇隆11月每股賺0.84元

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

AI機器人趨勢大爆發，帶動機器人相關概念股受到矚目。宇隆（2233）、傳動控制科技大廠上銀、大銀微系統因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（25）公告11月自結稅後純益分別為0.84元、0.30元及0.08元。

宇隆自結11月稅後純益0.50億元、年減7.4%，每股純益0.84元。上銀自結11月稅後純益1.08億元、年減8.8%，每股純益0.30元。大銀自結11月稅後淨利0.1億元、年增283%，每股稅後純益0.08元。

宇隆第3季稅後純益為1.87億元，年增20.6%，每股稅後純益3.11元，單季營收及獲利續創歷史新高；累計前三季稅後純益5.18億元，年增33.5%，每股純益8.6元。法人估，今年全年有望繼2022年後再賺進一個股本。

此外，宇隆訂單能見度已看到明年上半年，成長動能來自汽車穩定增長，自有品牌TUF One行星減速機於2022年正式發表，近兩年在中國大陸的運營商進行推廣，已有部分客戶應用在電動垂直起降飛行器（國防、農業），預計明年開始增量出貨。

至於AI伺服器用的液冷快接頭已配合客戶打樣中，明年有機會出貨。另外，也開發諧波減速機、RV減速機等，預計明年11月在德國參展，2026年可望貢獻業績。

至於自行車業務，在客戶陸續去化庫存後，終端需求回溫，擺脫前兩年的谷底，今年前三季占比由去年的10%，進一步提高到14%，預期今年營收貢獻有望來到疫後新高。

上銀董事長卓文恒日前宣示，上銀集團將積極佈局晶圓機器人、人形機器人及客製化專用機器人領域，其中晶圓機器人預計以三至五年時間，躋身全球前三大，機器人年營收也將衝刺50億元以上目標。

現階段，機器人占上銀整體營收約7%左右，但卓文恒強調，上銀和集團另一家大銀，已掌握各項關鍵零組件自主開發，未來將積極切入擴大機器人市場，預計明年機器人占整體營收將可超過一成以上。

上銀累計前11月合併營收223.29億元、年減2.0%，年減幅持續收斂；前三季稅後淨利16.42億元、年減3.5%，每股稅後純益4.64元。

上銀 機器人

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