新光鋼在手訂單逾百億

新光鋼（2031）昨（25）日舉行法說會，該公司指出，目前在手訂單超過100億元，對明年營運持審慎樂觀立場，有助營收和獲利成長。

針對鋼市展望，董事長粟明德說，在各項政經情況穩定，中國整頓鋼產後，明年第2、3季鋼材需求應該會陸續正常釋出。

新光鋼副總栗有容表示，該公司近年來已從單純的鋼鐵買賣加工業逐漸轉型為鋼鐵解決方案、專案開發和綠色能源相關投資的多元化發展，在原有鋼鐵本業外，加入多功能物流中心、離岸風電、太陽能電廠、淨水資源及橋樑軌道等材料供應及投資等。

雖然今年綠能發電的工程的政府發包進度有所落後，但以2024至2029年所需離岸風電及太陽能鋼材需求量估算，仍有200萬噸及100萬噸的需求量能，對於鋼市仍有一定的支撐。

他進一步說，目前新光鋼在手訂單有超過100億元的規模，可見需求依舊強勁，只是案件交貨時程略有遞延。