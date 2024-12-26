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中鴻三大鋼品盤價持平

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

中鴻（2014）昨（25）日開出明年1月內銷盤價，包括熱軋、冷軋和鍍鋅三大品項均平盤；至於明年2月交貨的外銷盤價，則依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻表示，本月歐洲央行（ECB）與美國聯準會（Fed）延續降息，在此同時，中國大陸定調明年積極財政與寬鬆貨幣政策，符合市場普遍預期，預計全球經濟仍保持穩健運行。

觀察鋼市供需變化，中國大陸11月粗鋼日均產量降至261.3萬公噸，高爐開工率連續七周回落，加上鋼材社會庫存大幅低於去年同期約11.2%，顯示其供給端持續收縮且下游需求大致平穩，將有助亞洲鋼市穩定。

該公司指出，總體來看，全球宏觀景氣仍受美國新政變化影響，短期市場觀望氣氛較濃，但近期煤鐵行情大致平穩，在供需改善及煉鋼成本支撐下，中、美、歐等指標鋼廠仍多以平高盤開出，顯示整體鋼市平穩運行，因此，此次盤價維持平盤。

中鴻 美國聯準會

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