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中航：2025年運價可望上漲

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

中航（2612）昨（25）日舉行法說，2025年新船下水量少，明年底西非鐵礦砂開始出口，市場供需失衡運價上漲仍可期待；持續觀察俄烏戰爭是否停戰，大陸提高鋼鐵內需對市場的影響。

中航第3季營收為12.21億元，年增率16.95%，稅後純益為1.17億元，年增率81%，每股稅後純益為0.59元；累計前三季營收為33.64億元，年增率13.77%，每股稅後純益2.17元。

展望第4季，受到市場漲多回檔修正，再加上今年第4季大陸市場需求下滑運價受累走低，中航的船舶在年初運價好時候已經完成換約，最近運價變動，對於中航的影響有限，所以月營收都呈年增。另外，中航汰舊換新，出售一艘海岬型船舶獲利折算約3.9億元，預計第4季入帳，每股貢獻約1.97元。

營收 鐵礦砂

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