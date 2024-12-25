快訊

美國愛爾康眼藥水爆真菌汙染！使用恐致失明 業者緊急自主回收

114學測自然／留意諾貝爾獎時事 師分析跨科題破題關鍵

台大女學生怒「拿我身體當笑點」 曾國城深夜道歉：很難過

藥華藥血癌藥 拚三期臨床

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

藥華藥（6446）昨（25）日應邀出席法說會，說明2025年的展望，該公司明年頭號目標是血癌新藥Ropeg用於治療原發性血小板過多症（ET）全球三期臨床試驗，將在明年初公布主要療效指標及數據收集，一旦結果順利將有機會在2026年上市，市場規模更勝於藥華藥目前已上市的真性紅血球增多症（PV）新藥。

藥華藥並表示， 因應全球PV市場持續成長，藥華藥在台中現有的PEG生產製造廠、生物藥(DS)生產製造廠、及無菌針劑充填製造廠目前雖然能滿足1萬餘病人的需求，但是公司正在擴增第二條產線，產能倍增可供應2萬多病人。除了台中廠之外，藥華藥也在竹北及后里興建新廠，預計2025年完工。

藥華藥強調，公司未來有望成為治療骨髓增生性腫瘤（MPN）的世界領導者，Ropeg除了已發展成PV新藥，治療ET的新藥也將在兩年後上市，未來還有一項治療骨髓纖維化(MF)的藥物正在發展。

藥華藥

延伸閱讀

魏蔓演血癌病友偷模仿 見本尊自歎不如：一下就累了

法人敲進股 漲勢可期

宏亞迎三利多 力拚轉盈

可可原物料高漲侵蝕獲利 宏亞：明年將提高烘焙營收

相關新聞

新光鋼在手訂單逾百億

新光鋼（2031）昨（25）日舉行法說會，該公司指出，目前在手訂單超過100億元，對明年營運持審慎樂觀立場，有助營收和獲...

中鴻三大鋼品盤價持平

中鴻（2014）昨（25）日開出明年1月內銷盤價，包括熱軋、冷軋和鍍鋅三大品項均平盤；至於明年2月交貨的外銷盤價，則依產...

中航：2025年運價可望上漲

中航（2612）昨（25）日舉行法說，2025年新船下水量少，明年底西非鐵礦砂開始出口，市場供需失衡運價上漲仍可期待；持...

宇隆11月每股賺0.84元

AI機器人趨勢大爆發，帶動機器人相關概念股受到矚目。宇隆（2233）、傳動控制科技大廠上銀、大銀微系統因公司有價證券於集...

陸品牌車加持 廣華訂單升溫

汽車內飾件業者廣華-KY（1338）表示，積極布局新品牌，隨著賽力斯、比亞迪等新接產品訂單陸續出貨，來自中國大陸的自主品...

泰山開發新品 衝市占率

泰山（1218）、聯華食昨（25）日舉行法說會。泰山表示，持續開拓新產品，爭取消費者認同，推升油品及飲品市場占有率提升。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。