藥華藥血癌藥 拚三期臨床

藥華藥（6446）昨（25）日應邀出席法說會，說明2025年的展望，該公司明年頭號目標是血癌新藥Ropeg用於治療原發性血小板過多症（ET）全球三期臨床試驗，將在明年初公布主要療效指標及數據收集，一旦結果順利將有機會在2026年上市，市場規模更勝於藥華藥目前已上市的真性紅血球增多症（PV）新藥。

藥華藥並表示， 因應全球PV市場持續成長，藥華藥在台中現有的PEG生產製造廠、生物藥(DS)生產製造廠、及無菌針劑充填製造廠目前雖然能滿足1萬餘病人的需求，但是公司正在擴增第二條產線，產能倍增可供應2萬多病人。除了台中廠之外，藥華藥也在竹北及后里興建新廠，預計2025年完工。

藥華藥強調，公司未來有望成為治療骨髓增生性腫瘤（MPN）的世界領導者，Ropeg除了已發展成PV新藥，治療ET的新藥也將在兩年後上市，未來還有一項治療骨髓纖維化(MF)的藥物正在發展。