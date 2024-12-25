泰山開發新品 衝市占率
泰山（1218）、聯華食昨（25）日舉行法說會。泰山表示，持續開拓新產品，爭取消費者認同，推升油品及飲品市場占有率提升。聯華食也說，未來成長策略是創造顧客價值，開發新市場，推動TPS精實管理。
聯華食為休閒食品大廠，主要產品包括可樂果、元本山、萬歲牌堅果產品，以自然、安心、美味及為主要經營核心價值。聯華食前三季休閒事業部營收近41.7億元，年增9.7%；鮮食事業部營收45.7億元，年增9.1%；累計前三季稅後純益7.36億元，年增2.4億元，每股純益2.71元。
泰山今年前三季稅後純益6.26億元，去年同期是虧損，每股純益1.29元。泰山強調，持續開拓新產品，爭取消費者認同，其中水飲品的市場需求量大。
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