亞力模塑型變壓器 大廠青睞
AI熱轉，全球大廠向台積電下單，帶動半導體重電設備需求急切，亞力（1514）「模塑型變壓器」受青睞，躍登晶圓龍頭廠重電設備最大供應商之一。
亞力指出，目前在手訂單100億至110億元，能見度三年，且訂單是消化一單後馬上又會補上，因此維持在百億元左右，其中出貨給半導體相關訂單占比約二成，明年在切入高壓產品的利基下，有望提高到三成以上。
亞力為國內晶圓大廠的長期供應商，其中一個關鍵原因是提供的為「模塑型配電變壓器」，相較於油浸式變壓器更安全、維護更方便，頗受半導體客戶青睞。
亞力指出，油浸式變壓器一但短路就會燃燒，但模塑型變壓器屬於乾式變壓器，所以相對安全，且維護方便，加上公司擁有核心技術，重電設備的高品質讓半導體客戶買單，未來在AI科技浪潮下，有望推升需求量。
亞力指出，台電強韌電網計畫、半導體擴廠、AI科技發展是成長動能的三大主軸，尤其是AI資料中心建置，需要有高速度、高效率運算需要更龐大的電能予以支撐，所以在電能的供應、傳輸皆需要更多變電所GIS與變壓器予以保護及變壓，當AI科技進入大幅成長期後，屆時會帶來新一波動能。
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