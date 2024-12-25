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泰山法說會／持續開拓新產品 推升油品及飲品市場占有率

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

泰山（1218）25日舉行法說會。泰山表示，持續開拓新產品，爭取消費者認同，推升油品及飲品市場占有率提升。

泰山主營業務食品製造、鐵罐點心、寶特瓶飲品、 冷藏飲品、 油脂， 資產總額146.9億元，資本額49.99億元，甜罐點心市占率排名第1、氣泡水市占率排名第1、家用油市占率排名第2、玄米油市占率排名第1。

泰山前三季稅後純益6.26億元，去年同期是虧損情況，每股稅後純益為1.29元。持續開拓新產品，爭取消費者認同，其中水飲品的市場需求量大。

泰山Cheers品牌近年不斷發展，搶占不同規格和話題，包括小規格300ml，Cheers mini、梅子氣泡水和季限商品蜂蜜檸檬氣泡水； 未來將持續發展多元產品，以全面性領導台灣氣泡水市場目標挺進。

近年來紅豆、綠豆、薏仁的點心市場成長，身為台灣點心龍頭代表，推出新品綠豆湯、薏仁湯、紅豆湯，主打100%無添加食品添加物、單一原型食材，口味如同自煮一樣好吃；未來將持續改良點心商品，給予消費者不同商品及選擇，持續成為甜罐市場龍頭並領導台灣甜罐市場繼續成長。

泰山油品持續研發更好的產品，100%純芥花油、100%純葵花油、市占第一的玄米油，於2024年10月全面升級換新裝，建立品牌現代化、高級感的形象。

泰山 消費

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