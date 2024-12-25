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中航法說會／看好明年散裝船市場續旺

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

中航（2612）25日舉行法說，展望第4季，中航的船舶在年初運價好時候已經完成換約，最近運價下滑對於中航的影響有限。2025年明年新船下水量少，明年底西非鐵礦砂開始出口，市場供需失衡運價上漲仍可期待；持續觀察俄烏戰爭是否停戰、大陸提高鋼鐵內需影響市場需求。

中航第3季營收為12.21億元，年增率16.95%，稅後純益為1.17億元，年增率81%，每股稅後純益為0.59元；累計前三季營收為33.64億元，年增率13.77%，每股稅後純益2.17元。

展望第4季，中航表示，第4季散裝船漲多回檔修正，再加上今年第4季大陸市場需求下滑運價受累走低，中航的船舶在年初運價好時候已經完成換約，最近運價下滑對於中航的影響有限，所以月營收都呈年增。另外，中航進行船舶汰舊換新，出售1艘海岬型的船舶獲利折算約3.9億元，預計於第4季入帳，每股貢獻約1.97元。

營收 鐵礦砂

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