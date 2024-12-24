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耿鼎開發新品 衝刺市占
汽車鈑金廠耿鼎（1524）昨（24）日表示，考量整體汽車零組件AM市場的發展，公司未來主要發展方向為提升北美歐及新興市場的客戶合作，並藉由新模具開發提升AM件市占率。
耿鼎昨日召開法說會，耿鼎表示，由於車廠每年不斷推出暢銷車款，加上新技術及材料不斷更新，車用AM鈑金廠是耿鼎在北美市場擁有CAPA鈑金件認證數居業界前段水準，累計到今年12月，耿鼎在北美鈑金CAPA認證1,242項。
由於汽車零組件鈑金件每一件產品的模具開發，除了必須投入700萬元到800萬元之間，開發到認證的時間則約需八個月的時間，耿鼎持續投入研發及提升生產技術，在北美市場取得相當強勢的競爭力，也是耿鼎獲利成長的重要因素。
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