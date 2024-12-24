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中鋼前11月累計稅前盈餘年增6%
中鋼（2002）昨（24）日公告，自結11月稅前盈餘1.3億元，年減87%；今年前11月累計稅前盈餘38.7億元、年增6%。
中鋼公告，累計今年前11月合併營收3,309億元，合併營業利益11.8億元，合併稅前盈餘38.7億元。11月碳鋼銷售量60.3萬公噸，今年累計鋼品銷售量699萬公噸，與去年前11月累計銷量713.9萬公噸相比呈現衰退。
中鋼表示，今年鋼鐵業銷售數量減少，致營業收入和營業利益減少，但礦業投資獲配股利增加，致業外收入增加，全部加總後，今年前11月累計合併稅前盈餘較去年同期增加許多。
針對未來鋼市展望部分，隨著歐美通膨壓力趨緩，美國聯準會決議連續第三次調降利率，各國逐步進入降息循環，高利率對經濟活動的抑制效應逐步消退。
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