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台船揪伴 搶鋰電池商機

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

台船（2208）昨（24）日宣布，子公司台船動力科技與日商東芝株式會社及双日株式會社三方完成合作備忘錄MOU）簽署。此一MOU是該三家公司在電池科技進一步合作的墊腳石，將共同開拓次世代鈮鈦氧化物鋰離子電池模組（NTO）商機。

台船動力表示，該公司屬性類似高科技新創，是台船近年開拓電動船商機與海事科技研發的得力助手。目前業務集中電動船與電力動力等全系統整合，已完成多艘高雄市輪船公司百噸旗津電動渡輪，也積極進軍海用及陸用儲能市場。

東芝近年持續開發電池芯材料，今年更與新創公司合作電動機車、計程車的電池訂閱制計劃，瞄準廣大東南亞市場。延續SCiB系列特色次世代NTO電池，其主打安全、長壽且多樣化的電池模組需求。

台船 東芝 電池模組

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