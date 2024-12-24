統一台中物流園區 上樑

統一企業（1216）加速建構全台物流版圖，轉投資的統一開發的台中港物流園區昨（24）日舉辦上樑祈福典禮，預計明年取得使用執照後，力拚2026年上半年正式啟用，這是繼新市物流園區後，第二座上樑的大型物流園區。

物流的效率與園區規模是全台零售業在數位電商時代競爭力高低的重要關鍵，統一企業於北、中、南等區打造多溫層的智慧化物流園區，提升物流基礎建設的整體效能。統一企業台中港物流園區第一期工程捷盟物流中心昨日舉辦上樑祈福典禮，台中港務分公司主管、統一企業及合作伙伴等一起參加。

統一近年來積極擴大物流布局，其中，進度最快的台南新市物流園區預計在2025年上半年啟用，將提供約1,000個就業機會，總樓占地面積約5萬坪，將服務雲嘉南地區超過1,000家7-Eleven、康是美、星巴克等通路。

此外，民豐物流園區預計2027年啟用，將提供約800個就業機會，總樓占地面積約2萬坪，桃園航空城物流園區則於今年11月動土，預計2028年啟用，也約創造1,000個就業機會，可服務大桃園、新北市部分地區超過2,000家等統一旗下通路，總樓占地面積約7萬坪。

台中港物流園區由統一企業持有的統流開發於2023年2月向臺灣港務承租「臺中港埠服務專業區(II)」28,871坪土地，租期計50年。開幕營運後將創造1,000個就業機會，服務大台中地區約1,000家統一旗下通路，總樓地板面積4.3萬坪。

另外，統一台中港物流園區未來將興建常溫物流中心、低溫物流中心、EC物流中心等，並設有物流營運總部大樓、物流車專用加油站及統一超商等設施。

統一表示，物流園區空間設計將符合進駐業者的需求，提供具安全性、獨立性及彈性機能設備，亦設置最大化儲存空間，可使進駐物流業者增加配送量能。