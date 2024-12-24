大山2024年獲利衝新高

線纜大廠大山（1615）揮軍北台灣線纜市場，已經逐漸開花結果，今年獲利再戰新高。大山指出，儘管房市受到政策買氣減軟，但近年推案量相當龐大，建築用線纜需求仍逐年增加，相關訂單持續湧入。

大山昨（24）日召開法說會，大山前三季為上市及上櫃線纜族群的的獲利王，因本業聚焦線纜旁及建案開發，若就本業來看，台電強韌電網計畫持續貢獻下，法人預期，大山今年獲利可望挑戰新高，連兩年登線纜獲利王寶座，配息穩定的大山，相關配息政策應該也不會讓投資人失望。

大山指出，今年前三季稅後純益5.59億元，年增55.8%，每股純益2.99元，觀察各業務銷售占比，電力電纜銷售占85.24%、通訊電纜銷售占3.91%、電子線銷售占0.43%、裸銅線銷售占1.10%、銅板及其他9.32%。

大山說，台電強化電網韌性建設計畫推升老舊輸配電設備汰換及電網升級，且政府力拚提早四年、在2028年完成，因此讓公司25KV~161KV高壓電纜市場擴大，獲利逐年成長。

大山指出，看好北台灣的都更及危老重建等公共建設大力推動，建築用線需求量大，而積極向上布局。