中鋼11月稅前盈餘1.3億、年減87% 前11月累計年增6%

中鋼（2002）24日公告，自結11月稅前盈餘1.3億元，比去年同期的10.1億元相比年減87%；今年前11月累計稅前盈餘38.7億元、年增6%。展望後續全球鋼市發展保守穩健，期待市場漸入佳境。

中鋼公告，累計今年前11月合併營業收入3,309億元，合併營業利益11.8億元，合併稅前盈餘38.7億元。11月碳鋼銷售量60.3萬公噸，今年累計鋼品銷售量699萬公噸，與去年前11月累計銷量713.9萬公噸相比呈現衰退。

中鋼表示，今年鋼鐵業銷售數量減少，致營業收入和營業利益減少，但礦業投資獲配股利增加，致業外收入增加，全部加總後，今年前11月累計合併稅前盈餘較去年同期增加許多。

針對未來鋼市展望部分，隨著歐美通膨壓力趨緩，美國聯準會決議連續第三次調降利率，各國逐步進入降息循環，高利率對經濟活動的抑制效應逐步消退。

另一方面，經濟合作組織OECD將2025年全球經濟成長率上調至3.3%，世界鋼鐵協會(worldsteel) 預估2025年全球鋼鐵需求將較今年增加2,060萬公噸，脫離過往兩年的衰退，顯示經濟穩健成長基調。

當前歐美鋼市受年末假期影響需求短暫放緩，但市場對未來經濟復甦預期依然樂觀。中國大陸製造業PMI指數連續兩月維持擴張，政策加強貨幣、財政與就業支撐，有助提振消費動能。

國內部分，台灣經濟表現穩健，主計總處預測2025年台灣經濟成長率可望達到3.29%，受新興科技與AI應用浪潮推動，出口成長帶動內需與投資提升，同時隨著工業生產指數連續八個月正成長，廠辦、機械設備與伺服器需求強勁，製造業穩步擴張，加上台灣明年即將邁入碳訂價時代，整體鋼市展望持續正向。