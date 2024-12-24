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陽明法說會／免驚！2025年全年度繞行好望角機率大 市場展望審慎樂觀

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
陽明海運示意圖。 聯合報系資料照片
陽明海運示意圖。 聯合報系資料照片

陽明海運（2609）法說會策略長吳宜達表示，2025年不只是第1季繞行好望角，中東地緣政治問題複雜，全年度繞行好望角機率大；亞洲搶出貨塞港壓力籠罩，船期大亂後近洋線的運價非常好；美東談判到目前為止沒有新的結果，雙方都準備去過年，預計要到明年才會重啟談判，但明年距離元月15日時間急迫，罷工壓力爆表。

紅海危機成為影響2025年貨櫃輪供、需最大變數，也會牽動貨櫃輪的獲利表現。吳宜達表認為，目前已經確定第1季歐洲線不會重返紅海，繼續繞行好望角，然而，就目前中東地緣衝突來看，2025年繼續繞行好望角的機率相當大，如果市場有新的變化，會提前通知客戶。

美東碼頭工人勞資談判的看法，陽明表示，國際碼頭工人協會（ILA）與資方代表美國海事聯盟（USMX）針對自動化議題一直沒有共識，明年元月15日美東罷工壓力相當大；推估雙方都放假去過年，元月初前都沒有辦法重回談判桌，如果拖到元月距望15日只剩下2周，存在罷工的不確定的因素相當高。

尤其，自動化議題從今年9月到現在都沒有共識，在美國新總統川普挺碼頭工人後，問題更複雜，推估短期內很難達到共識，聯盟的合作伙伴已經在研擬相關的應變措施，希望能將對客戶影響降到最低；目前看起來，投入跟不投入自動化都有看法，不投入自動化除了增加航商成本，對於美國消費者也不利，可能會轉嫁到消費者身上，希望ILA能跟船東達到一個成果。

陽明認為，全球船舶加入數量下降當中，2025年的供需缺口會收斂，2024年供、需缺口約8%，2025年供需缺口縮小到4%，中東問題無法解決情況下，航商不會冒危險返回紅海，選擇繼續繞行好望角，所以過多的運能還是會全部消化，供需吃緊情況更嚴重。

陽明認為，2025年運價受到三大因素干擾，對於明年市場展望審慎樂觀，首先紅海繞行維持、其次美東碼頭罷工因素陰霾籠罩，第三還有亞洲趕出貨，各大主要碼頭塞港，已經出現供應鏈的問題。

就目前的市況來看，今年第4季比預期好，長程線的貨量跟去年差不多，但運價更高；近洋線的表現更比預期還好，出現價量齊揚的情況，今年亞洲區間航線受到船期混亂，亞洲有一些知名港口塞港，很多原因綜合起來，造成近洋線市況很好，價、量都處於高檔情況。

碼頭 罷工 陽明海運

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