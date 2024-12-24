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納入00919新成分股+營收亮眼 海悅盤中大漲逾9%

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

中華民國不動產聯盟總會預測2025年房市將呈「價穩量縮」格局，營建指數近期仍持續休息整理，不過列在其他類股的海悅（2348）因納入00919新成分股，同時累計1-11月合併營收95.86億元，年增率103％，營收表現佳，帶動股價大漲，盤中漲幅逾9%。

中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄表示，房市價格具有五大支撐，一是家庭型態改變，家戶數增加之剛性需求。二，因應綠色通膨衍生之預期買盤。三、股市成長獲利投入房市置產保值。四，未來房屋、土地供給將越來越少。五、超高屋齡時代下，對於安全住宅的急性換屋需求。

而對比近期上市營建指數走勢，雖然一度跌破前波低點，但這兩天有止跌回升，不過代銷龍頭海悅股價走勢相對強勁，24日盤中大漲逾8%，若以10月底的低點144元計算，漲幅超過50%。

群益台灣精選高息（00919）17日開始換股，這次新增八檔個股分別為名軒（1442）、海悅（2348）、億光（2393）、裕民（2606）、慧洋-KY（2637）、瑞鼎（3592）、遠雄（5522）、群聯（8299）。換股名單裡營建股就佔了三檔，但以海悅漲勢最強。

除了受到00919的換股買盤加持，海悅11月營收也表現亮麗，11月合併營收10.54億元，較去年同期成長90.83%；其中代銷收入2.76億元，營建收入約7.78億元。海悅表示，11月受惠「新莊海悅花園」完工交屋挹注，推升單月營運大幅成長。

海悅目前在全國的代銷案總銷金額約4,850億元，其中已接案、陸續規劃推案之總銷金額約3,300億元。展望2025年，海悅國際指出，「擎天森林」建案將在明年首季進入完工交屋，加上新北市「A3光點」、台中市「南悅豐映」與高雄市「達麗未來市」等，總計四大建案依完工交屋後，可預期挹注營建收入約66億元。

海悅 營收

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