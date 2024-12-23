南僑自結前11個月每股稅後純益3.63元

南僑（1702）23日公布累計前十一個月獲利年增6.56%，每股稅後純益為3.63元。

南僑11月營收20.28億，較去年同期19.63億，增加0.64億（3.28%）；受到大陸經濟還在復甦階段及匯率因素影響，11月自結稅後損益6,989萬元，較去年同期下滑37.37%，較今年十月自結稅後純益5,949萬元已經開始成長， EPS 0.28元。

南僑累計前十一個月營收214.58億，較去年同期205.72億，增加8.87億年增率4.31%。累計前十一個月獲利還是穩健成長，稅後純益9億元，較去年同期8.45億元，年增率達6.56%，每股稅後純益 3.63元，較去年同期EPS 3.41增加0.22元。