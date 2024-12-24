東華活化資產 題材燒

東華（1418）昨（23）日召開法說會，副總江志恒表示，公司停止亞克力棉生產後，就積極進行資產活化，預計最快2027年會有營收挹注，2028、2029年有較大的利益貢獻。

江志恒表示，東華目前手上有三大案，包括竹北市東華段的合建分屋、新竹廠全區工業區都市更新，以及北投區新洲美段自地委建。

東華表示，目前主要營收來源為買賣「聚丙烯腈合成纖維」及不動產租賃，公司雖然已停止生產亞克力棉，但仍有向外採購賣給過去的老客戶，此部分雖有利潤，但金額不大。公司淡出紡織業後，主要以土地開發為轉型方向，包括合建、都更、自地委建等形式採多案並進。

東華手上第一個資產開發案採合建分屋模式，東華2022年將位於竹北市東華段的土地，與台展建設，採合建分屋方式興建廠辦大樓。

第二案為新竹廠全區工業區都市更新，今年初董事會通過申請新竹廠全區工業區都市更新，實施者為臺科建設開發，這個案子依照都市更新條例及施行細則及相關法令辦理，其申請最終結果以主管機關核定公告為準。

第三案台北市北投區新洲美段採自地委建。