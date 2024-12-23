華城超高壓變壓器出貨美國

台重電廠首例，極端氣候用超高壓變壓器出貨美國。重電大廠華城（1519）表示，該公司變壓器技術再突破，成功設計並交付首台525kV升壓變壓器，運送至美國極端氣候地區的一座特高壓發電廠使用。

華城指出，該變壓器可滿足嚴苛的高溫環境，在全球極端氣候中，更展現出公司的競爭力與技術實力。法人指出，華城此舉，形同打破過去被國際大廠壟斷的超高壓、極端氣候用升壓變壓器市場，對於台灣電力供應鏈業者躋身全球重電大廠，具有指標意義。

華城為東南亞地區唯一可生產超大型500kV超高壓變壓器廠，且進一步更有斬獲，日前成功設計並交付首台525kV級升壓變壓器(GSU)至美國極端氣候地區的特高壓發電廠。華城表示，該變壓器滿足嚴苛的耐高溫要求，溫升標準較IEEE規範低10°C，損失與冷卻系統設計尤為精細，能在50°C酷熱環境下穩定運行。

法人認為，這項技術突破，不僅是一次交貨的成功，更讓華城在國際高端電力市場中打響名號，未來有望承接更多高毛利訂單。整體來說，華城不僅是國內外銷領頭羊，技術方面持續有所突破，外資亦給予肯定。

值得注意的是，相對本土法人，外資更挺華城，近期有歐系外資分析師出具報告，將華城調高目標價超過800元，給的目標價潛在漲幅超過七成，主要著眼於「兩個正面因素」，包括川普當選後，華城的需求仍然增長；華城的長期合約（LTA）價格具有上漲潛力。