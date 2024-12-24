泓德進軍海外 有斬獲

太陽能系統整合商泓德能源（6873）繼11月取得澳洲能源公司ZEN Energy的9.7%股權後，昨（23）日董事會決議再度與ZEN Energy集團合作，並成立綠能投資暨資產管理平台「ZEBRE」，目標投資容量共1.4GW（10億瓦）。

泓德董事會並通過該平台收購南澳大型光電及儲能案場Solar River的相關資產，期盼透過ZEBRE投資Solar River等專案，為泓德能源帶來穩定的海外收益挹注。

據悉，ZEBRE由泓德能源全資持有的信託公司HDRE II Trust與ZEN Energy子公司Zen Future共同設立，規劃股權比例為HDRE II Trust持有70%、Zen Future持股30%。平台目標開發光電400MW（百萬瓦）、儲能1GW，預計將為澳洲現有3GW儲能量體貢獻至少33%的增長。