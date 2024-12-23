長興前11月每股賺2.12元

長興（1717）昨（23）日公告自結11月稅前盈餘3.23億元，較上月增加109.39%，並較去年同期成長49.76%，每股稅前盈餘0.27元；累計今年前11月稅前盈餘24.96億元，年增22.18%，每股稅前盈餘2.12元。

長興材料工業公司是亞洲最大的合成樹脂廠，更是全球最大乾膜光阻劑、及全球三大UV光固化樹脂的供應商，產品包括合成樹脂、電子化學材料、特用材料。該公司全球生產基地共25座，其中包括八座合成樹脂生產基地、七座特用材料生產基地、以及15座電子材料生產基地。

此外，長興長期專注於產業趨勢的前瞻布局，致力於開拓國際市場的多元應用領域，目前在航太、國防、電動車等產品需求日益增加的背景下，該公司更攜手塑膠中心建立高端熱塑複材加工製程產線，成功突破材料加工技術的多項關鍵。

長興表示，公司的合成樹脂、電子材料及特用材料三大事業部門銷售均較上月增加，長興11月營收37.73億元，較上月成長6.98%。因子公司長廣精機客戶驗收數量較多，拉動電子材料事業部的營收成長較突出，產品組合較佳，再加上原料成本維持低檔，毛利率提升帶動11月營業利益2億元，月增63.77%、年增38.59%，稅前盈餘也較上月大幅成長109.39%至3.23億元。

長興表示，三大事業部門出貨維持穩定，預期第4季營收表現將可接近第3季，全年營收可望成長。展望明年，長興審慎保守中仍致力追求成長，其中合成樹脂、特用材料保持大陸市場穩定之外，將持續開發新市場，提高海外比重；電子材料部門預期 AI帶動ABF載板需求，近期精密設備訂單已出現回溫跡象。