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東華法說會／合建、都更、委建三案並進 資產開發受關注

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

東華（1418）23日召開法說會，副總江志恒表示，公司停止亞克力棉生產後，就積極進行資產活化，目前手上有三大案，包括竹北市東華段的合建分屋、新竹廠全區工業區都市更新，以及北投區新洲美段自地委建，預計最快2027年會有營收挹注，2028、2029年有較大的利益貢獻。

東華表示，目前主要營收來源為買賣「聚丙烯腈合成纖維」及不動產租賃，公司雖然已停止生產亞克力棉，但仍有向外採購賣給過去的老客戶，此部分雖有利潤，但金額不大。公司淡出紡織業後，主要以土地開發為轉型方向，包括合建、都更、自地委建等形式採多案並進。

東華手上第一個資產開發案採合建分屋模式，東華2022年將位於竹北市東華段的土地，與台展建設，採合建分屋方式興建廠辦大樓。根據雙方簽訂不動產合建契約書，此建案由東華提供土地3,599.96坪，台展公司投入資金合作開發興建，並已向新竹縣政府掛件申請建築執造，待主管機關核可後即可動工。

第二案為新竹廠全區工業區都市更新，今年初董事會通過申請新竹廠全區工業區都市更新，實施者為臺科建設開發，這個案子依照都市更新條例及施行細則及相關法令辦理，其申請最終結果以主管機關核定公告為準。

第三案台北市北投區新洲美段採自地委建，上月董事會甫通過透過自地委建方式，委託佳邸建設，整合公司台北市北投區新洲美段七地號。該筆土地東華持份達30%，並與另70%地主，共同規劃設計興建施工及銷售住宅大樓，東華預計投入金額為6億元。

東華表示，由於手上資產開發案預計尚在等待政府許可階段，接下來尚需要2~3年進行工程，預計最快2027年開始有營收貢獻，三年後才會有較大的獲利貢獻可以期待。

營收 都市更新

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