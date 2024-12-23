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長興自結11月稅前盈餘3.23億元 月增109.4％、年增49.8％

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

長興（1717）23日公告自結11月份稅前盈餘3.23億元，較上月增加109.39％，並較去年同期成長49.76％，每股稅前盈餘0.27元；累計今年前11月稅前盈餘24.96億元，年增22.18％，每股稅前盈餘2.12元。

長興材料工業公司說明，公司的三大事業部門銷售均較上月增加，長興11月營收37.73億元，分別較上月及去年同期成長6.98％、3.49％，其中子公司長廣精機客戶驗收數量較多，拉動電子材料營收成長較突出。產品組合較佳，加上原料成本維持低檔，毛利率提升帶動11月營業利益2億元，月增63.77％、年增38.59％，稅前盈餘也較上月大幅成長109.39％至3.23億元。

長興表示，三大事業部門出貨維持穩定，預期第4季營收表現將可接近第3季，全年營收成長。展望明年，長興審慎保守中仍致力追求成長，其中合成樹脂、特用材料保持大陸市場穩定之外，將持續開發新市場，提高海外比重；電子材料部門預期 AI 帶動ABF載板需求，近期精密設備訂單已出現回溫跡象。

毛利率 營收

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