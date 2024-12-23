Gogolook 預計明年改列上市 發行增資新股每股暫定98元
信任科技業者GOGOLOOK-創（6902）將在明年上半年改列上市板，董事會今日通過現金增資發行新股3,325張，暫定每股以98元溢價發行，實際發行價格授權董事長依市場情況及承銷方式洽證券承銷商訂定。
Gogolook公告指出，增資股中，員工認購股數498張，預計公開銷售為2,827張。原股東放棄優先認購權，將全數提撥辦理上市前之公開承銷。
受惠於海外市場擴張與多元產品線布局，Gogolook 11月單月營收為9,081萬元，創歷史新高，月增27.9%，與去年同期相較成長34.1%。今年1至11月累計營收為7.81億元，較去年同期成長12.7%，已超越去年全年營收，今年全年營收確定再創新高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言