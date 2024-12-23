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Gogolook 預計明年改列上市 發行增資新股每股暫定98元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

信任科技業者GOGOLOOK-創（6902）將在明年上半年改列上市板，董事會今日通過現金增資發行新股3,325張，暫定每股以98元溢價發行，實際發行價格授權董事長依市場情況及承銷方式洽證券承銷商訂定。

Gogolook公告指出，增資股中，員工認購股數498張，預計公開銷售為2,827張。原股東放棄優先認購權，將全數提撥辦理上市前之公開承銷。

受惠於海外市場擴張與多元產品線布局，Gogolook 11月單月營收為9,081萬元，創歷史新高，月增27.9%，與去年同期相較成長34.1%。今年1至11月累計營收為7.81億元，較去年同期成長12.7%，已超越去年全年營收，今年全年營收確定再創新高。

增資 營收 認購

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