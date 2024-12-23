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福懋油經營權之爭暫落幕 股價爆量跌停寫3年新低

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股23日大漲近600點，但福懋油（1225）股價卻爆量摜入跌停板，收45.4元。福懋油先前於11月22日舉行股東臨時會並改選董事，市場派興泰吳家拿著真金白銀買股票，持股過半並順利拿下五席。因經營權之爭，興泰選擇在市場上買進福懋油股票，福懋油最高一度來到183.5元，然隨著搶經營權一事落幕，福懋油股價也打回原形，由最高點至今日收盤價計算，跌幅達75%。

福懋油經營權之爭已延燒多年，福懋油今年9/6接獲繼續一年以上持有已發行股份數3%以上的股東龍明公司申請要召集第一次股東臨時會，並要求全面改選董事，股東會日期訂於11月22日。

而在之前興泰已持續買進福懋油持股，9/18公告7月1日~9月18日共買進福懋油總張數 2,262張，其中1,683張為關係人，每股平均交易價格 168.66元，總交易總金額 3.81 億元。興泰開始出手買福懋油股票的7/1來看，6/28時福懋油就已經漲破百元，為102元，之後逐步墊高，最高一度漲至183.5元，自4月底以來漲幅高達211%。

不過，隨著福懋油經營權之爭暫時落幕，福懋油股價也打回原形，甚至跌破今年的起漲點，摔至3年新低。

福懋油股東臨時會共選出6席董事、3席獨董；興泰實業獲選為新任董事長，並指派吳金泉行使董事長職務，宣告福懋油變天。市場派吳家拿下5席，董事席次分別為興泰投資、安和投資、晉懋投資，支持的獲立董事有2席，分別為許綺礽、施博元。原公司派許家拿到的董事席次有3席，分別為許逸群、吳清德、陸醒華，支持的獨立董事選上1席為連仁隆。

針對福懋油股東臨時會改選董事結果，持股3%龍明投資發表聲明表示，未來會以股東身份持續監督促請公司改革。未來如新經營團隊不能合規辦理、引起爭議、無法帶動發展，為避免投資損失，也不得不適時調節持股。

經營權 股東臨時會

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