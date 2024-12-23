國票金法說會／股利政策維持穩定配發率、約七成至七五成

國票金（2889）23日召開法說會，由總經理陳冠舟主持。陳冠舟表示，國票金控今年前11月稅後純益20億1,256萬元，每股稅後純益（EPS）為0.57元，每股淨值11.91元，年化ROE為5.21%，子公司國際票券及國票證券稅後純益分別為15億6,095萬元及14億6,681萬元，較去年同期成長2.52%及50.57%，子公司國票創投因上市櫃股權投資評價因基期比較，前11月獲利較去年同期減少1億515萬元，國票金前11月稅後純益年增1億6,853萬元，增幅9.14%。

法人關注國票金的股利政策，國票金發言人李憲宗指出，公司一直都維持穩定的配發率、約七成至七五成，最終結果仍待等董事會拍板。國票金今年配發2023年股利，每股現金股利0.73元、股票股利0.246元，合計為0.976元，創17年新高，當時股息殖利率約4.5%。

陳冠舟指出，國際票券子公司因票券業務持續衝刺業務收益增加，美國聯準會一如市場預期，上周宣布再降息一碼，繼9月及11月降息，今年下半年共降息4碼，外幣債買賣斷利益增加，外幣RP成本已顯著下跌，11月單月債券業務獲利回升，整體獲利較去年同期成長2.52%。

國票證券則因股市交易市場日均量較去年同期高，經紀業務手續費收入及融資利息收入增加，獲利較去年同期成長50.57%，另因國票證券經紀業務以市場自然人、中實戶為主，成交量雖有增加，但未能跟上大盤量值增加的幅度，致經紀業務市占率略為下滑。國票創投子公司獲利較去年同期衰退40.33%，係因基期因素較去年同期評價及處分損益減少，轉投資國旺租賃因中國大陸景氣不佳，獲利呈現衰退。

國票金表示，聯準會12月18日降息1碼，票券子公司過去積極調整、優化外幣債券部位投資組合以應對將啟動之降息循環，續減持收益率較低之短天期債券，買入中、長天期且收益率較佳之優質美元金融債與新興市場主權債，除可持續提升整體部位收益率、緩解利差損外，亦可提高未利率下行時資本利得之獲利潛能。而雖然全球主要央行陸續轉向營造寬鬆貨幣政策環境，但國內央行維持緊縮貨幣環境可能性仍較高，將持續關注國內大型投資開發案、綠能產業、ESG及證券商動態，爭取他免保FRCP承銷商機，擴大授信利差。

國票金控今年設立國票金租賃公司，對國票授信客戶資源以及綠能融資業務延伸發展，有利於提供中小型企業多元靈活融資服務，已正式開展授信業務，今年可望達成損益兩平，小幅獲利。此外，由於主管機關開放網銀線下作業服務，樂天國際商業銀行持續爭取聯貸案參貸業務，並積極規劃辦理企業貸款業務，以提升法人存款及放款餘額，一方面提升利差，同時加速提高存放比，有助於縮短未來損益兩平期間。