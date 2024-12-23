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東華下午法說 土地資產開發案受關注、盤中股價亮燈

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

東華（1418）23日下午將召開法說會，過去產品以生產亞克力棉為主，近年已淡出紡織業，並以土地開發為轉型方向。公司日前公告董事會通過以持份30%的土地採自地委建方式，簽訂興建及銷售住宅大樓契約書，該案位於台北市北投區新洲美段，市場關注，該公司轉型資產開發後，是否為營運帶來轉機。

東華23日股價反應下午將舉辦法說會題材，在押寶性買盤進場推升下，股價亮燈漲停來到29.7元。東華今年5月分別砸下10.18億元、4.53億元，取得台北市北投區新洲美段土地，公司日前並公告透過自地委建委託「佳邸建設」，整合公司在台北市北投區新洲美段七地號(公司持份30%)與該土地另70%地主共同規劃設計興建施工及銷售住宅大樓等事項，預計投入金額為6億元，將興建住宅銷售。

此外，東華旗下的竹北廠閒置土地已啟動資產活化，年初公告董事會通過申請竹北廠全區工業區都市更新，實施者為台科建設開發公司。市場亦關注此都更案進展。

法說會

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