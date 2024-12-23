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水泥業大陸事業獲利將好轉

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

中國大陸地產市場在政策持續加碼發酵下緩步走出谷底，再加上大陸官方嚴格執行錯峰生產，有望帶動水泥市場價格開始上揚，包括台泥（1101）、亞泥（1102）等西進水泥廠有望走出營運谷底，預期明年起將逐季看好，大陸事業獲利將好轉。

大陸官方近月來陸續啟動振興房市政策，帶動地產市場在政策持續加碼發酵下緩步走出谷底。法人分析，近期大陸中央政治局一方面積極提出財政政策及寬鬆的貨幣政策，同時將從2025年起針對水泥供應成長速度展開限制動作，這些都有助於於水泥報價進的提高。

法人分析，台泥及亞泥所在市場的主要城市，水泥報價預期將年增5%、達每噸人民幣360元，其中明年第1季將達390元，與今年第4季旺季的報價持平，其中重要原因是大陸財政加大支持力度，銀行放寬貸款要求，中國地產數據正在轉好。預期2025年開始，大陸將有超過1.5億人口正式常住城市，有助地產需求出現，並帶動泥需求回溫。另外，台泥及亞泥所在市場的主要城市，水泥產量約18.8億噸，與去年同期比微幅增加1%，主因大陸官方嚴格執行錯峰生產，對供應端的控制力道正在加大。

法人分析，隨著台泥及亞泥水泥報價緩漲的期待下，再加上主要成本煤價持穩的狀況下，雖然短期產業仍處於淡季，但整個2025年將呈現復甦趨勢，兩家公司明年獲利將比今年更好。

法人 西進

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