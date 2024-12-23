水泥業資產活化潛利逾千億 台泥、亞泥、國產迎新活水

水泥族群啟動資產活化，潛利逾千億。水泥大廠中包括台泥（1101）、亞泥、國產、環泥、東泥、嘉泥、幸福等七大廠都陸續揭露資產活化計畫，其中，前三家廠已經率先投入，各家老水泥廠將迎來新活水。

其中，國產占地6,500坪的「南港大型開發案」密集動工之際，台泥信義區近6,000坪舊廠土地也已向政府提出申請，明年可望動起來。此外，亞泥在遠百寶慶店重建案中享有過半資產，高雄大遠百旁也有占地逾3,000坪土地，已在規劃興建兩棟超高摩天大樓。

另外，包括環泥、東泥、嘉泥、幸福水泥等公司在全台也坐擁數萬坪土地資產，目前已啟動或陸續規劃土地資產開發。

三大水泥廠重點資產活化概況 圖／經濟日報提供

國產建材實業「南港大型開發案」占地6,500坪，正在開發總樓地板面積合計約6萬餘坪的兩棟商辦大樓，A棟規劃地上26層、地下5層，為國產完全持有；B棟規劃地上20層、地下4層，將打造為台北市政府商辦大樓，兩樓大樓目前正在密集動工中，2027年完工後，未來將成為集團金雞母。除了「南港大型開發案」之外，國產全台扣除約6萬坪廠區之外，其他土地資產仍有逾39萬坪。

台泥全台土地資產約42萬坪，今年3月已成立台泥資產管理開發公司，主要聚焦台北信義區、新竹竹東及高雄鼓山區三大土地開案。台泥總經理程耀輝日前法說會上說明，竹東土地開發案第一期已售出面積約6,508坪，交易金額32.87億元，淨利26.14億，今年底前認列，竹東另有土地面積2.29萬坪，正在尋找合作開發夥伴。台泥目前最重要的任務，是北市基隆路5,835坪舊廠址，目前已向政府提申請，目標明年啟動開發案，未來將由台泥集團自建及自營，不僅可成為台泥的新營運總部，也歡迎其他企業集團前往設立總部。

亞泥目前並無較積極的土地開發計劃，但是隨著關係企業遠東百貨發展，亞泥也將坐享資產增值的利益。據了解，正在重建中的遠東百貨寶慶店，亞泥持有資產比重達55%，遠百寶慶店因鄰近總統府，原本被限制樓高僅能達到24米，現在新百貨樓高已放寬至45米，有助於未來更大的商業規畫空間。

亞泥在高雄市精華地段也有占地逾5,000坪土地，其中2,000多坪已打造成高雄大遠百，今年每坪公告現值191.7萬元，蟬聯高雄市地王達11年。

高雄大遠百有意在另外3,000坪土地上展開2-3期開發計畫，並要興建樓高逾50層及103層的兩棟超高摩天大樓，高雄市政府為了推動亞灣2.0計畫，正在爭取遠東集團讓開發案加速動起來。