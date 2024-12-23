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鋼廠拚外銷 盼中鋼相挺

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

鋼廠拚外銷，盼中鋼相挺。明年國際鋼市有望穩定向前，主力外銷大廠燁輝（2023）、裕鐵、盛餘等期待中鋼原料供應能貼近國際行情，力助國內鋼廠出口拚訂單，為金蛇年開個好彩頭。

中鋼最新開出的明年1月盤價以持平定調，但是對燁輝、裕鐵等出口大廠的專案價格仍待進一步推敲。由於接下來國際鋼鐵貿易面對新年元旦假期，以及緊接而來的華人春節長假，工作天數少，新的行情如何精準落地受到關注。

中鋼專家說，根據世界鋼協預測，2025年全球鋼鐵需求預計增長約1.2%，達到17.7公噸，此增長主要來自新興市場的基礎設施建設和製造業復甦，其中以汽車、家電等製造業復甦對推動鋼鐵需求回升的幫助最明顯。

另一方面，基礎建設投資尤其是在新興市場如印度和東南亞地區，同樣是鋼鐵需求增長的主要來源。

中鋼專家指稱，中國大陸鋼市需求預期在2025年持平或小幅增長，主要取決於政府的刺激政策成效。目前大陸房地產投資疲弱，仍是抑制鋼鐵需求的主要因素，但基礎設施建設的增長可創造部分補償性需求。

中鋼 燁輝 鋼鐵

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