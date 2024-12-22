製鞋廠南向迎轉單效益 寶成、豐泰等積極擴充產能

美國總統當選人川普擬對中國大陸進口產品加徵關稅，可望為製鞋產業東南亞、南亞供應鏈迎來轉單效益，各家大廠積極布局，目前已知全球製鞋龍頭寶成（9904）位於印度的投資設廠計畫，已敲定明年農曆年後啟動建廠。

寶成去年4月宣布，將投資230億印度盧比（新台幣80餘億元），在泰米爾納德邦的經濟特區設立生產基地，分二期建廠，預期可擴充及多元化產能配置。這也是寶成近年來最大的投資建廠計畫。

寶成敲定印度投資計畫後，一年多來始終未宣布何時動工。如今川普提出加徵關稅計畫，預期將催動新一波轉單效益，尤其東南亞生產比例高的業者將明顯受惠，也促使寶成加快印度投資腳步。

製鞋廠東南亞最新投資布局 圖／經濟日報提供

豐泰除了為Nike製鞋代工，今年越南平順省南河小工業區及印度第三工業區新廠，將規劃生產非Nike鞋款；豐泰印尼新廠也已完工，預計明年可貢獻營收。

來億因應Adidas及HOKA兩大品牌客戶強勁需求，除主要生產基地越南持續增加產能，印尼新廠新建完成，今年第2季起陸續投入營運，預計明年開始放量，初期年產能約500萬雙，三年後可達2,000萬雙。

志強印尼新廠預計明年上半年完工投產，主要生產Brooks的跑鞋，規劃年產能600萬雙，初期年產能約50萬雙，並逐年增加。

鈺齊面積達26公頃的印尼新廠，已於今年4月動工，第一期廠預計明年第2季投產試作，新廠不限品牌及鞋款，全區廠房全數完工後，每年可貢獻60億至70億元營收。

百和也持續擴充產能，印尼廠預計今年可完成全部新產能建置，未來隨經濟規模擴大，印尼廠獲利可望跟著提升，預計新產能貢獻最大時程在明年。