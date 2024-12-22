景氣復甦 製鞋產業業績展望向上

國內主要製鞋暨鞋材廠寶成（9904）、來億、豐泰（9910）、志強以及百和（9938）等，前三季獲利表現均優於去年同期，國際運動休閒品牌大廠開始回補庫存，顯示製鞋產業景氣復甦方向明確，明年展望將優於今年。

業界指出，近期品牌客戶下單、拉貨節奏逐步順暢，帶動各家製鞋及鞋材廠的營運逐月升溫，尤其美國總統當選人川普擬對中國大陸進口產品加徵關稅，可望為製鞋產業東南亞供應鏈迎來轉單效益，加快產業復甦腳步。

鞋類相關供應鏈今年上半年以來，營收大多轉為年增，復甦強度取決於主要客戶品牌，以Adidas、Hoka、On Running為主的供應鏈，如百和、百和興業、來億等，都有雙位數增長；志強則受惠足球賽事帶動成長強勁。

不過，Nike銷售成績相較其他品牌較不理想，主要在於品牌策略過度依賴過去經典鞋款。業界表示，目前Nike正處調整期，預期要到明年下半年才會明朗，2026年可望回到成長軌道。

寶成前三季稅後純益137.94億元、年增30.4%，每股稅後純益4.68元，不但賺贏去年全年的3.61元，隨全球製鞋產業景氣復甦，獲利也來到歷史同期次高。

來億前三季稅後純益達26.11億元、年增238.1%，每股稅後純益11.23元，賺贏去年全年的6.26元；第4季為製鞋業傳統旺季，單季營收可望突破百億。

豐泰前三季稅後純益42.83億元、年增17.8%，每股稅後純益4.34元。志強前三季稅後純益11.31億元、年增203.2%，每股稅後純益5.78元，獲利為同期次高。百和前三季稅後純益11.36億元、年增145.8%，每股稅後純益3.81元。